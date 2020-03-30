Расписание общественного транспорта Калуги поменялось на всю неделю

В ближайшую неделю, которая в России объявлена нерабочей, общественный транспорт Калуги будет ходить по расписанию выходного дня. Об этом рассказала городская управа.
Всю необходимую информацию по вопросу работы транспорта можно узнавать в Центральной диспетчерской службе по телефону 8-800-450-10-02.
- Просим жителей города соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не покидать свои дома, - подчёркивают в горуправе.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!