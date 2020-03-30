Расписание общественного транспорта Калуги поменялось на всю неделю

В ближайшую неделю, которая в России объявлена нерабочей, общественный транспорт Калуги будет ходить по расписанию выходного дня. Об этом рассказала городская управа.

Всю необходимую информацию по вопросу работы транспорта можно узнавать в Центральной диспетчерской службе по телефону 8-800-450-10-02.

- Просим жителей города соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не покидать свои дома, - подчёркивают в горуправе.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.