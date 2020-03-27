BlaBlaCar в России закрывается из-за коронавируса

В пятницу, 27марта, пользователям популярного сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar пришло сообщение о временной приостановке работы в России. Причина – коронавирус.

Сервис перестанет работать в ночь с воскресенья 29 марта на понедельник 30 марта.

- Наш приоритет - здоровье людей и борьба с распространением вируса, - говорится в сообщении. - Сегодня BlaBlaCar призывает своих российских пользователей остаться дома, чтобы защитить себя и окружающих. Изоляция - это единственный эффективный способ остановить распространение COVID-19.

Согласно данным BlaBlaCar, из калужан больше всего пострадают те, кто собирался в понедельник добраться из Калуги до Обнинска. На момент написания этой статьи на это направление в сервисе зарегистрировано 29 поездок, причем на 7 из них уже нет свободных мест.

20 машин 30 марта собирались отправиться из Калуги в Тулу, а 19 из Москвы в Калугу. Из Калуги же в Москву зарегистрировано 14 поездок, из них в семи машинах свободных мест уже нет.

Когда BlaBlaCar возобновит работу в России пока не сообщается.