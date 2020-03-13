Перевозчики согласились возить пассажиров по Калуге за одну копейку

Стали известны результаты открытого конкурса на право заключения контракта на пассажирские перевозки по направлениям так называемого северного куста. Он включает в себя маршруты №№ 2, 9, 17, 64, 90, 91, 97, 98.

Это была уже вторая попытка найти перевозчика для данного направления. Результаты первого конкурса были отменены. Есть вероятность, что в этот раз история повторится.

Начальная стоимость контракта составляла 3 млн. 399 тыс. рублей. На участие в конкурсе было подано четыре заявки. Одну из них направило МУП «Управление Калужского троллейбуса», ещё три – коммерческие перевозчики. Три компании, включая УКТ, выразили готовность работать на данном направлении за одну копейку. Ещё один перевозчик ушёл в минус на полтора миллиона рублей.

Наибольшее количество баллов – 100 – набрала заявка Управления Калужского троллейбуса. Однако контракт с ним пока не подписан, поскольку один из участников конкурса не согласился с его результатами и направил жалобу в Антимонопольную службу. Перевозчик считает, что оценка конкурсантов была необъективной.

Руководство Калужского УФАС РФ приняло решение приостановить конкурс до рассмотрения жалобы по существу. Она будет рассмотрена 16 марта.