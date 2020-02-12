В Калуге объявлен новый конкурс на организацию перевозок по северному направлению

В начале марта в Калуге станут известны результаты открытого конкурса на право заключения контракта на пассажирские перевозки по маршрутам по направлениям так называемого северного куста. Он включает в себя маршруты №№ 2, 9, 17, 64, 90, 91, 97, 98.

Это уже вторая конкурсная процедура на организацию перевозок по этому направлению. Предыдущий был объявлен в начале ноября прошлого года. Его итоги должны были подвести в середине декабря. Но затем приём заявок на участие в конкурсе продлили до 20 января.

Мы были уверены, что его итоги давно подведены. Однако, заглянув на сайт госзакупок, обнаружили на странице, где опубликована информация о конкурсе, пометку: «Определение поставщика отменено». По какой причине это произошло, неизвестно.

Новый конкурс объявили 4 февраля. Подать заявку на участие в нём можно до 27 февраля. Интересно, что начальная стоимость контракта по сравнению с предыдущим конкурсом снизилась на 243 тыс. рублей и теперь составляет 3 млн. 399 тыс. рублей.

Согласно конкурсной документации, на северном направлении будет работать 59 автобусов: 19 – большой вместимости (на 81-108 пассажиров) и 40 – средней (рассчитаны на 52-72 человека и 38-53 пассажира). Ещё 13 машин останутся в резерве.

Все автобусы должны быть новыми, низкопольными, доступными для людей с ограниченными физическими возможностями. Их город планирует взять в лизинг. Соответствующий электронный аукцион объявлен в конце ноября. Начальная стоимость контракта – 521 млн. 425 тыс. рублей. Машины должны быть поставлены в период с 1 по 15 мая. Лизинг рассчитан до 1 июня 2026 года.

Предполагается, что работать в новом формате на северном направлении общественный транспорт начнёт с октября 2020 года. Это станет первым этапом реализации в городе принятой недавно Комплексной схемы организации дорожного движения.

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