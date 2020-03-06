Власти пообещали построить парковку возле областной больницы в Калуге

Как мы уже рассказывали, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша завёл страницу в «ВКонтакте». За два дня там уже появились сотни жалоб от жителей региона. Одна из поднятых проблем – отсутствие достаточного количества парковочных мест возле областной больницы в Калуге. При этом автомобилистам-нарушителям регулярно приходят штрафы.

Ситуацию на странице Шапши 6 марта прокомментировали представители городской управы Калуги.

- Данная проблема известна, - говорится в сообщении. - В текущем году будет проходить реконструкция улично-дорожной сети около больницы, создание парковки запланировано.