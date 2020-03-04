Строителей Северного обхода Калуги отправят заделывать ямы

До конца нынешней недели в Калуге должен начаться ямочный ремонт дороги, соединяющей Силикатный и Тихонову Пустынь. В среду, 4 марта, об этом рассказали в управлении городского хозяйства.

- Вчера состоялось совещание по вопросу содержания и ремонта дороги от микрорайона Силикатный до Тихоновой Пустыни с участием ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» и представителем подрядной дорожно-строительной компании «Руслан-1», - отметили в управлении. - По результатам встречи достигнута договоренность об обязательстве подрядной организации выполнять работы по ямочному ремонту и поддержанию автодороги в проезжем состоянии на период строительства дороги «Анненки-Жерело».

Напомним, Северный обход Калуги уже строится. Работы на участке между Анненками и Жерело должны завершиться в декабре 2022 года.