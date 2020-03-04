Ямочный ремонт начался на улицах Калуги

Ямочный ремонт улицы Чижевского начался во вторник, 3 марта. Однако не все калужане довольны, как справляются с ямами дорожники.

Один из наших читателей рассказал, что асфальт перебрасывали из одной лужи в другую.

- Хорошо, если до завтра продержится, - высказался автомобилист.

- Только что проезжал, - написал в группе «Дорожный патруль – Калуга» Андрей Фотин. - Залатали, но выборочно. Несколько ям оставили... Главное – не рядом друг с другом, а в самых неожиданных местах. Чтобы водители не расслаблялись!

Напомним, улица Чижевского вошла в перечень дорог, которые в нынешнем году капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме неё в списке также:

Московская (от Азаровской до Ленина),

Луначарского,

Горького,

Энгельса,

Болдина,

Салтыкова-Щедрина,

дорога от улицы Киевка до границ Ферзиковского района через Турынино.

На работы, которые начнутся весной, планируется потратить более 500 миллионов рублей.