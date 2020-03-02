В Калуге открыли проезд по улице Московской

Около 16 часов в понедельник, 2 марта, в Калуге открыли проезд по участку улицы Московской между улицами Кирова и Дзержинского. Напомним, в течение трёх недель там проходили работы по перекладке сетей водоснабжения.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что с 4 марта по 8 марта будет закрыт проезд по Московской между Достоевского и Ленина. С односторонней Достоевского водители смогут повернуть только налево.

А дальше с 9 марта начнут перекладывать сети на участке Московской между Кирова и Суворова. Там работы запланированы до 6 апреля. Объезжать водителям предлагают по Театральной площади, Суворова и Ленина.