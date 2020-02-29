Стало известно, когда откроют проезд по улице Московской в Калуге

Работы по перекладке сетей водоснабжения на участке улицы Московской между Дзержинского и Кирова завершатся в понедельник, 2 марта. Проезд будет открыт после 17:00, сообщили kp40 в областном водоканале.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что с 4 марта по 8 марта будет закрыт проезд по Московской между Достоевского и Ленина. С односторонней Достоевского водители смогут повернуть только налево.

А дальше с 9 марта начнут перекладывать сети на участке Московской между Кирова и Суворова. Там работы запланированы до 6 апреля. Объезжать водителям предлагают по Театральной площади, Суворова и Ленина.