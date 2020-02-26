Улицу Советскую раскопают на три месяца

Работы по перекладке сетей по улице Советской в Калуге начнутся в следующий понедельник, 2 марта, сообщила kp40 в среду, 26 февраля, пресс-служба водоканала. Предположительная дата окончания работ - 19 июня.

Сейчас идет согласование работ с городскими службами.

При этом полностью перекрывать улицу не планируют.

Напомним, что водоканал проводит работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список 8 дорог, которые в 2020 году отремонтируют в Калуге, попала и улица Советская.