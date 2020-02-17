Калужанка получила 44 штрафа за поездки в Москву

Женщина из Калужской области 44 раза нарушила Правила дорожного движения во время поездок за рулём в Москву. Всего она должна была заплатить в бюджет 52 тысячи рублей, рассказали в понедельник, 17 февраля, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

- Сразу же после возбуждения исполнительных производств судебный пристав провёл с ней телефонный разговор, в ходе которого разъяснил срок для добровольной оплаты, а также предупредил о санкции в виде исполнительского сбора, - отмечают приставы. - В данном случае сбор мог составить сразу 44 тысячи рублей – по тысяче за каждое исполнительное производство. Информация для женщины была как гром среди ясного неба.

Водитель тут же приехала в отдел судебных приставов и оплатила 52 тысячи.