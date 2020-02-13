Калужские водители перестали устраивать аварии

Редкий для Калужской области случай зафиксирован 11 и 12 февраля. Как рассказали нам в региональном управлении ГИБДД, на дорогах в течение двух дней подряд не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими.

В последние несколько лет в Калужской области происходит в среднем около четырёх аварий с пострадавшими ежедневно. За весь 2019 год зафиксировано около полутора тысяч таких происшествий.

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