На Московской и Ленина отключат светофоры

Во вторник, 11 февраля, с 13:00 до 17:00 в Калуге не будут работать светофоры на двух перекрёстках: Московская - Либкнехта и Ленина-Либкнехта. Это связано с отключением электричества, рассказали нам в управлении городского хозяйства.

- После подключения электроэнергии работа светофоров будет восстановлена, - пояснили в городской управе.

Водителей призывают быть осторожными и ориентироваться на дорожные знаки.