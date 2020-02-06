«Утверждена – и точка»: новую транспортную схему не стали обсуждать с калужанами

Недавно на сайте горуправы было опубликовано постановление об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Её для Калуги разрабатывали проектировщики из Воронежа.

Утвердить документ планировалось ещё в июне 2019 года, после чего его должны были представить на суд общественности (во всяком случае, прежний городской голова обещал это сделать). Но у экспертов, которые изучили предварительный проект, возникло много замечаний, поэтому схему несколько раз отправляли на доработку.

Её презентация состоялась в начале декабря. Желающих поучаствовать в мероприятии оказалось немного, но не из-за отсутствия интереса к теме со стороны калужан, а по причине того, что о презентации стало известно за день до её проведения.

Общественное обсуждение новой транспортной схемы планировалось провести в конце декабря, уже была назначена дата встречи. Но после того, как в городе в очередной раз сменился градоначальник, мероприятие отменили. На вопрос, когда оно состоится, в горуправе ответили, что обсуждение пройдёт вскоре после окончания новогодних каникул. Но оно так и не состоялось.

На планёрке в горуправе мы поинтересовались, почему власти не посчитали нужным это сделать. ответил

- У нас нет обязанности предавать этот документ публичности, обсуждать его на публичных обсуждениях, - ответил заместитель начальника УГХ Игорь БУГАЕНКО. – Проект делали профильные специалисты. Данный документ прошёл довольно-таки много обсуждений на разных платформах. Он был обсуждён со специалистами. Предыдущий градоначальник Дмитрий Олегович уже высказывался, что это безумие, что, если мы будем обсуждать долго все наши проекты, то никогда не наберём 100%-ную поддержку.

Игорь Бугаенко отметил, что в части организации движения маршрутного транспорта документ носит рекомендательный характер. Кроме того,

являясь «живым организмом», он может изменяться.

- Соответственно, при принятии каких-то кардинальных решений муниципалитет будет обсуждать их с общественностью. Сейчас у нас схема принята в таком состоянии, в котором она есть. Утверждена, и на этом надо поставить точку, - резюмировал чиновник.

- В части развития объектов транспортной инфраструктуры в документе практически всё позаимствовано из генерального плана Калуги, который был разработан и утверждён в соответствии с действующим законодательством, - добавил исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Его утверждению предшествовали публичные слушания. То есть часть КСОДД уже обсуждалась с общественностью очень широко. Сейчас мы с удовольствием готовы поделиться информацией. Даже в виде презентации это достаточно объёмный документ. Полтора года проводилась работа – ещё полтора года можно обсуждать. Под сомнение можно поставить любой документ, в том числе Конституцию РФ. КСОДД принят. Это живой документ. Если мы выявим в ходе его использования, что там что-то не так, то, безусловно, запустим процедуру по внесению изменений в этот документ.

Подробности о том, как город собирается внедрять транспортную схему, чиновники не сообщили. Как мы писали ранее, мероприятия, предусмотренные КСОДД, рассчитаны на период до 2035 года. Городу они обойдутся в сумму 15 млрд. 888 млн. рублей.

Уважаемые читатели!

У нас есть к вам предложение. Транспортная схема опубликована на сайте горуправе. Документ содержит 144 страницы. Понятно, что не специалисту разобраться в таком массиве информации сложно. Адаптировать же для широкого понимания этот документ чиновники, скорее всего, не будут, хотя он касается практически каждого из нас.

Поэтому мы хотим попробовать разобраться в хитросплетениях КСОДД самостоятельно – с вашей помощью. Желающие могут посмотреть ту часть документа, которая касается непосредственно его района или маршрута. И рассказать, как, по их мнению, это отразится на городе.

Скачать документ можно здесь:

Пояснения к документу оставляйте в комментариях к этой публикации или присылайте на наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru. В теме письма делайте, пожалуйста, пометку: «КСОДД».