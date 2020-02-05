ГИБДД займётся калужскими пешеходами

Калужская дорожная полиция объявила о проведении акции «Пешеход». Профилактическое мероприятие продлится с 10 по 29 февраля.

ГИБДД проверит, как соблюдают правила пешеходы, а также, как людей на переходах пропускают автомобилисты.

- С начала года пресечено 529 нарушений ПДД пешеходами, связанных с переходом проезжей части в неустановленном месте, и 174 нарушения водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам, - рассказали 5 февраля в управлении МВД по Калужской области.