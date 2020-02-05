На Синих мостах опять ограничат проезд

Как мы уже рассказывали, ночью 5 февраля в Калуге ограничивали движение на Синих мостах. Ремонтные работы продолжатся и в ночь на четверг, сообщили в городской управе Калуги.

- В связи с производством дорожных работ с 22:00 5 февраля до 5:00 6 февраля будет временно ограничено движение транспортных средств на Синих мостах в районе перекрёстка улиц Глаголева и Тарутинской, - говорится в информации администрации.

Водителей просят быть внимательнее и с пониманием отнестись к ситуации.

Схема, опубликованная городской управой.