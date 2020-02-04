На Синих мостах перекроют проезд

Калужских водителей предупреждают о временных ограничениях, которые вводятся на Синих мостах в районе пересечения улиц Глаголева и Тарутинской.

Дорога там будет частично перекрыта с 22:00 4 февраля до 5:00 5 февраля, рассказали нам в городской управе. Это связано с проведением дорожных работ, рассказали в отделе безопасности дорожного движения управления городского хозяйства Калуги.

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