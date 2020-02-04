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51 новую машину купили для ГИБДД Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: drom.ru.
Опубликовано: 04.02.2020 11:15 25 2016
51 новую машину купили для ГИБДД Калужской области

В четверг, 6 февраля, сотрудникам калужского управления ГИБДД передадут 51 машину «Шкода Октавиа». Патрульные авто купили за бюджетные деньги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали нам в дорожной полиции.

Как сообщали ранее ресурс drom.ru, всего по стране в 2019 году полиция закупила 3870 патрульных автомобилей на базе Skoda Octavia третьего поколения. Каждый оценивается примерно в 1,8 миллиона рублей.

Все полицейские Шкоды сделаны на базе стандартной Skoda Octavia в модификации Ambition, но к ним добавили отдельные опции — обогрев лобового стекла и дополнительную защиту двигателя. «Удрать» от таких Октавий нарушителям будет сложно: они оснащены 1,8-литровыми турбированными «четверками» TSI мощностью 180 л.с. и 7-скоростными двухдисковыми «роботами» DSG. До 100 км/ч автомобили способны разгоняться за 7,3 секунды, максимальная скорость составляет 231 км/ч. Интересно, что для гражданских машин из автосалонов заявлены несколько иные цифры: спринт с 0 до 100 км/ч им дается за 7,7 секунды при 233 км/ч максимальной скорости.

Дмитрий Ивьев , Фото: drom.ru.
Опубликовано: 04.02.2020 11:15 25 2016
Тэги: авто гибдд
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