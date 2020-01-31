Штрафы за превышение скорости собираются повысить в шесть раз

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях вечером в четверг, 30 января, опубликовало Министерство юстиции. Документ содержит ряд существенных нововведений для водителей, сообщает «Коммерсант».

Так, за превышение скорости на 20-40 км/ч планируют штрафовать на 3000 рублей. За отказ от освидетельствования санкция составит 40 000, за перевозку детей без автокресел - 5000 рублей, за опасное вождение - 5000, за отсутствие ОСАГО - 1000. Кроме того, впервые вводится накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.

Ниже читайте подробнее, какие наказания для нарушителей планируется ввести в России.

Штраф за превышение на 20-40 км/ч - 3000 рублей (сейчас 500).

Штраф за превышение на 40-60 км/ч - 4000 (сейчас 1000-1500).

Наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ч будет включать штраф 5000 или лишение прав на срок до шести месяцев (в действующем КоАП за превышение на 60-80 км/ч применяется штраф 2000-2500 рублей или лишение, за превышение более чем на 80 км/ч - штраф 5000 или лишение).

Наказание за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч (или более чем на 60 км/ч) будет включать штраф 10 000 рублей или лишение прав на год.

Наказание за отказ от освидетельствования будет включать штраф 40 000 (сейчас 30 000) и лишение прав на срок до трех лет (сейчас - до двух).

Вводится новый состав правонарушения: управление авто в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание составит штраф 50 000 рублей и лишение прав на срок 2-3 года.

Вводится также залог за транспортное средство. При выявлении пьяного вождения машина задерживается на штрафстоянке, забрать ее можно только за 30 000 рублей. Впоследствии эта сумма будет учитываться судом при назначении наказания: штраф за нетрезвую езду составляет 30 000, его платить не надо, если ранее за авто был заплачен залог.

Наказание за пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, остановку или стоянку на переезде - штраф 5000 рублей (сейчас 1000) или лишение прав на срок до шести месяцев. При повторном нарушении будет применяться лишение прав на срок до одного года, при фиксации камерой - штраф 10 000.

Штраф за перевозку детей без автокресел составит 5000 рублей. Вводится также штраф 35 000 рублей за перевозку детей без автокресел для ИП (сейчас не существует). Впервые вводится штраф за повторное в течение года управление автомобилем с чрезмерной тонировкой - он составит 3000 рублей. Сейчас санкция за пленку на стеклах составляет 1500.

Водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками; непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.

Законопроект о подобной системе обсуждался еще в 2016 году, был принят в первом чтении, но с тех пор находился без движения.

Штраф за опасное вождение составит 5000 рублей. Термин был введен в ПДД еще в 2016 году, но санкцию за новый вид нарушения так и не ввели. Штраф за управление автомобилем в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 рублей (сейчас 500). Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1000 (сейчас 800).

Согласно новой статье в случае, если водитель, ранее уже наказанный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, в результате чего было возбуждено уголовного дела по ст. 264 УК, то автомобиль конфискуется у владельца в пользу государства. С подобной нормой МВД выступало еще в мае 2019 года.

Санкция за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будет состоять из лишения прав на срок 2-3 года или штрафа в 40 000 рублей. По действующему кодексу за подобное нарушение применяется штраф в 500-800 рублей.

Ранее, напомним, на совещаниях у бывшего вице-премьера калужанина Максима Акимова обсуждался вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Однако пока эта тема больше не поднималась.

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