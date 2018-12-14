Штраф за превышение на 10 км/ч собираются вернуть в ПДД

Правительство России поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД. Самым резонансным станет, вероятно, возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч, сообщает в пятницу, 14 декабря, издание «Коммерсант».
В своей информации «Коммерсант» ссылается на текст поручений по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет бывший мэр Калуги, вице-премьер Максим Акимов.
До 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны «представить предложения» по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Напомним, с 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 км/ч ненаказуемо. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, документ был направлен в правительство, но до Госдумы не дошел. В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова.
По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Это самое распространенное нарушение ПДД. Как отмечает «Коммерсант», возвращение штрафа только в столице может обернуться 50 миллионами дополнительных штрафов ежегодно.
Уважаемые читатели! А как вы относитесь к возвращению штрафа за превышение на 10-20 км/ч? Нарушаете ли вы правила на калужских дорогах? Пишите в комментариях!
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