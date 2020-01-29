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Прошлогодние дороги в Калуге доделают только к лету

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.01.2020 11:33 6 1022
Прошлогодние дороги в Калуге доделают только к лету

К 1 июня в Калуге обещают исправить все недостатки, выявленные после прошлогоднего ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На днях об этом рассказала на заседании в гордуме директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Татьяна АРЕН.

- В ходе комиссионной проверки был выявлен ряд замечаний: не выполнена обратная отсыпка за бортовым камнем, не восстановлено покрытие тротуаров после замены бортового камня, требуется проливка швов стыков на границах основного дорожного покрытия и покрытия съездов, - отмечают чиновники.

Также в гордуме рассказали, что ООО «Липецк Дорога» - подрядчик, который изначально занимался проектом БКАД в Калуге, а потом в августе неожиданно свернул все работы - официально не признал своих гарантийных обязательств. Сейчас Служба единого заказа городского хозяйства проводит претензионно-исковую работу.

- Планируется в судебном порядке обязать ООО «Липецк-дорога» выполнять гарантийные обязательства по десяти дорогам, - заявлялось на заседании.

В свою очередь липецкая компания в суде пытается взыскать с городской управы Калуги 67 миллионов рублей за выполненные работы, отмечают в гордуме.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.01.2020 11:33 6 1022
Тэги: авто дороги
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