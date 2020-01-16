Водителю выставили счёт за сбитую косулю

В Жиздринском районе мужчина из Брянской области ехал на машине по Киевской трассе и сбил выбежавшую на дорогу косулю. Животное скончалось на месте, а автомобилисту выставили счёт на 40 тысяч рублей, рассказали в четверг, 16 января, в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошёл на 307 километре трассы М3 «Украина» недалеко от деревни Мурачевка Жиздринского района.

- С целью возмещения ущерба к водителю автомобиля предъявлен иск о возмещения ущерба, причиненного вследствие уничтожения по неосторожности косули, - говорится в сообщении ведомства.

При этом в прокуратуре отмечают, что в качестве ответчика в итоге привлекли страховую компанию, так как у автомобилиста был полис ОСАГО.