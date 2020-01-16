На пяти улицах Калуги скорость ограничат до 40-50 км/ч

На вчерашнем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения (КБДД) её участники обсудили возможность снижения скорости движения транспорта по центральным улицам Калуги до 40 км/ч. С такой инициативой в ноябре прошлого года выступил экс-градоначальник Дмитрий Разумовский.

Он предложил также установить на центральных улицах лежачие полицейские.

- Такого отношения к городу быть не должно. Хочется погонять – уезжай куда-нибудь на трассу подальше. А лучше – на специальный полигон, предназначенный для этих целей. В Сочи, например. А на городских улицах делать это запрещено, - заявил бывший городской голова на планёрке в горуправе 6 ноября 2019 года.

Начальник центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ на заседании КБДД пояснил, что на данный момент ограничения скоростного режима действуют на 23 улицах Калуги.

Проектировщики из Воронежа, которые разрабатывали для областного центра новую транспортную схему, предложили дополнить этот перечень ещё пятью участками.

На трёх из них скорость движения транспорта будет ограничена 40 км/ч:

улица Огарёва (участок от улицы Воронина до улицы Герцена);

улица Рылеева (участок от Труда до Суворова);

улица Герцена (от Труда до Суворова).

На двух участках можно будет ездить со скоростью не более 50 км/ч:

улица Карла Либкнехта (участок от Грабцевского шоссе до улицы Ленина);

улица Маршала Жукова (участок от площади Маяковского до улицы Болотникова).

- В основном, это места концентрации транспортных происшествий, - пояснил Сергей Нилов.

Начальник ОГИБДД УМВД РФ по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО добавил, что, если данные меры не окажутся эффективными, то в перспективе есть смысл установить на этих участках камеры фото- и видеофиксации.

Сергей Нилов также сообщил, что для профилактики аварийности возле нескольких образовательных и детских учреждений будут устроены искусственные неровности.

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