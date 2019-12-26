На ремонт калужских дорог выделили дополнительные 8 миллионов

В среду, 25 декабря, на последнем в нынешнем году заседании городской думы депутаты внесли изменения в бюджет Калуги 2019 года.
Дополнительные деньги выделены на дороги.
В частности, 3,6 миллиона направлено на реконструкцию участка Грабцевского шоссе. Напомним, работы между площадью Маяковского и улицей Карла Либкнехта велись ещё с весны.
Ещё 4,2 миллиона бюджетных денег пойдет на строительство развязки в районе улицы Сиреневый Бульвар и примыкания к Шопинской дороге.
С чем именно связаны такие изменения в бюджет, пока не сообщается.
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