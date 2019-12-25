Пластиковую разметку в Калуге нанесут за счёт автомобилистов-нарушителей

В понедельник, 23 декабря, на планёрке в городской управе обсудили планы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, чиновники заявили, что в 2020 году в рамках проекта будут отремонтированы улицы Советская и Салтыкова-Щедрина. Также был затронут вопрос нанесения разметки. Напомним, что в Калуге её «впитывает» новенький асфальт.

- Мы наносим разметку краской, краска по своим характеристикам держится порядка трёх месяцев, - рассказала председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги Ольга ЛАРИЧЕВА. - Поступает много пожеланий от жителей о нанесении разметки пластиком. Пластик держится до года, но стоимость работ пластиком превышает в пять раз стоимость нанесения разметки краской. Мы посчитали, чтобы хотя бы только на центральную часть города нанести пластик, понадобится 36 миллионов. А на весь объём разметки в краске у нас уходит 14 миллионов 800 тысяч рублей.

- Здесь, конечно, во главу угла должны стоять вопросы не экономического плана. Поскольку речь идёт о безопасности, давайте мы попробуем найти золотую середину. Понятно, что пластик более долговечный, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Полный объём в пластике на город будет стоить 75 миллионов, - добавила Ларичева.

- Но и в целом, современные краски со светоотражающими элементами, позволяют обеспечить безопасность, чтобы автомобилисты видели разделительную полосу, ориентировались на дороге, не выезжали на встречную полосу. Давайте взвешенно подойдём к этому вопросу. Понятно, что калужане хотят пластик. Экономика говорит о том, что необходимо использовать традиционные материалы, - стал рассуждать Денисов. - Найдем золотую середину. Может быть, краски с повышенными характеристиками, которые обеспечат и долговечность, и светоотражающие параметры. Наверняка за это время появились современные краски, которые обеспечивают такие параметры. Или всё-таки пластик?

- На дорогах, которые участвуют в БКАД следующего года, будут обязательно пластиковые разметки, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – Мы ведём переговоры с областным министерством дорожного хозяйства, чтобы они в рамках субсидий, из средств, которые собираются с камер фотовидеофиксации правонарушений, нам оказали содействие. Если у нас всё получится, с помощью контракта мы сможем оперативно накрыть весь город качественной дорожной разметкой.

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