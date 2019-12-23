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Какие троллейбусы поедут в рождественскую ночь

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.12.2019 10:57 5 865
Какие троллейбусы поедут в рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января по Калуге проедут троллейбусы восьми маршрутов. Все они отправятся от площади Старый Торг после завершения рождественских богослужений в кафедральном соборе. Полный список в понедельник, 23 декабря, опубликовали в городской управе.

  • № 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1,
  • № 2 - ул. Московская – Терепец,
  • № 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА – пл. Победы – к-тр Центральный, далее по ул. Московской в депо,
  • № 6 - ул. Гагарина — ул. Кирова — пл. Победы — ул. Жукова до ост. «Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо,
  • № 8 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская,
  • № 9 - ул. Московская - пос. Северный,
  • № 10 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова,
  • № 18 - ул. Гагарина — пл. Мира — мкр. «Кошелев».
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.12.2019 10:57 5 865
Тэги: транспорт праздники рождество укт
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