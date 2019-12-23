Какие троллейбусы поедут в рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января по Калуге проедут троллейбусы восьми маршрутов. Все они отправятся от площади Старый Торг после завершения рождественских богослужений в кафедральном соборе. Полный список в понедельник, 23 декабря, опубликовали в городской управе.

№ 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1,

№ 2 - ул. Московская – Терепец,

№ 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА – пл. Победы – к-тр Центральный, далее по ул. Московской в депо,

№ 6 - ул. Гагарина — ул. Кирова — пл. Победы — ул. Жукова до ост. «Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо,

№ 8 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская,

№ 9 - ул. Московская - пос. Северный,

№ 10 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова,

№ 18 - ул. Гагарина — пл. Мира — мкр. «Кошелев».