Улицу Циолковского перекопали в Калуге

Днем в пятницу, 13 декабря, в Калуге перекрыли движение по улице Циолковского. Сотрудники водоканала проводят аварийные ремонтные работы в районе перекрестка с Добровольского.
Свернуть с улицы Королева на Циолковского нельзя. В районе места проведения работ на одной полосе выкопана огромная яма, на второй – стоит машина ремонтников.
- Сотрудники водоканала проводят аварийно-ремонтные работы по устранению утечки на водоводе, - рассказали нам в пресс-службе водоканала. - Сегодня к 20:00 работы будут завершены.
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