Улицу Циолковского перекопали в Калуге

Днем в пятницу, 13 декабря, в Калуге перекрыли движение по улице Циолковского. Сотрудники водоканала проводят аварийные ремонтные работы в районе перекрестка с Добровольского.

Свернуть с улицы Королева на Циолковского нельзя. В районе места проведения работ на одной полосе выкопана огромная яма, на второй – стоит машина ремонтников.

- Сотрудники водоканала проводят аварийно-ремонтные работы по устранению утечки на водоводе, - рассказали нам в пресс-службе водоканала. - Сегодня к 20:00 работы будут завершены.