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В Калуге ежедневно пытаются убить журналистов

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.12.2019 08:00 19 5777
В Калуге ежедневно пытаются убить журналистов

Нынешним летом калужская улица Марата попала в список дорог, на ремонт которых потратили миллиарды бюджетных рублей. Однако стала ли она безопаснее? На этот вопрос трудно дать утвердительный ответ.

На перекрестке с улицей Кропоткина так и не появились пешеходные переходы.

В итоге люди продолжают ходить по проезжей части, хотя поток машин в этом месте заметно увеличился после перекрытия улицы Дзержинского. Когда открыли парк на месте рынка, автомобилисты с Дзержинского начали поворачивать налево на Марата и ехать до Баженова, чтобы потом уйти на Каменный мост. И некогда тихая улица Марата превратилась в оживленную магистраль.

Дом печати построили в 1972 году. И перехода на Марата не было никогда. Однако с тех пор количество машин заметно увеличилось.

Чаще всего дорогу нелегально пересекают у Дома печати, где базируется несколько калужских изданий. Ближайший переход от этой точки – на перекрестке с Баженова, у арок. От Дома печати даже виден заветный знак перехода. Однако путь в обход – это 220 метров. А напрямую между машин – 20. Если идти в обратную сторону по Марата, то там ближайшая «зебра» и вовсе на перекрестке с Достоевского. Легко догадаться, где ходит 99% пешеходов.

– После открытия нового парка перейти дорогу стало гораздо труднее, - рассказала нам одна из сотрудниц областной газеты. – Особенно по вечерам, в час пик. Иногда приходится по 5 минут стоять и ждать «окошка» в потоке.

Ближайший легальный переход - на Баженова. Однако путь по нему длиннее на 200 метров.

Большинство пешеходов идет прямо по перекрестку с Кропоткина.

Ситуацию мы попросили прокомментировать в управлении городского хозяйства

- На данной улице отсутствует проект организации дорожного движения, его разработка включена в проект плана по безопасности дорожного движения на 2020 год, - заявили чиновники.

Вопрос о том, почему работы не включили в ремонт нынешнего года, когда Марата была вся перекопана, остается без ответа.

Через Кропоткина на перекрестке с Марата тоже нельзя легально перейти. Знаки и разметка здесь отсутствуют.

Многим может показаться, что всё там не так страшно и нечего разводить панику подобными заголовками. Но статистика говорит об обратном. В 2018 году в Калужской области в ДТП погибли 190 человек. В целом по России всего за 12 месяцев лишились жизни на дорогах 18 тысяч человек. Это целый город. И так год за годом.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.12.2019 08:00 19 5777
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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