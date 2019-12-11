Грабцевское шоссе перекроют на шесть часов

Днём в субботу, 14 декабря, в Калуге будет закрыт проезд по Грабцевскому шоссе в районе технического колледжа и детского сада №81. Это связано с проведением дорожных работ, рассказали нам в отделе безопасности дорожного движения управления городского хозяйства.

Ожидается, что работы будут продолжаться около шести часов - с 10:00 до 16:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Эти схемы опубликовала городская управа.