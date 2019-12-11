Стало известно, кто и за сколько отремонтирует дороги в 2020 году

Накануне стали известны результаты четырёх аукционов по поиску подрядчиков, которые отремонтируют в 2020 году улицы Калуги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, всего в этом перечне шесть улиц: Салтыкова-Щедрина, Болдина, Максима Горького, Луначарского, Фридриха Энгельса, а также автодорога от Киёвки до Ждамирово.

Улицы Салтыкова-Щедрина, Болдина и Луначарку будет приводить в порядок ООО «ДСУ Инжстрой». Улицы Максима Горького и Фридриха Энгельса отремонтирует транспортная компания «Руслан-1».

Итоги аукциона по ремонту дороги от Киёвки до Ждамирово также подведены, но пока не опубликованы.

В ходе торгов прилично подешевели три контракта: по ремонту Салтыкова-Щедрина и Болдина (со 190 млн. до 160 млн. рублей), Луначарского (с 66 млн. до 56 млн. рублей) и пригородной дороги (со 130 млн. до 98 млн.).