БКАД в Калуге: ремонт дорог закончился провалом?

Улица Ленина.

В понедельник, 9 декабря, на заседании правительства Калужской области подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе в 2019 году.

140 миллионов останутся в бюджете

Все 27 дорог, ремонт которых был запланирован на 2019 год, приняты в эксплуатацию. Также сделаны и приняты две дороги, которыми должны были заниматься только в следующем году - от ул. Гурьянова до д. Анненки и ул. Московская на участке от ул. Азаровской до ул. Светлой. Но в то же время без проблем не обошлось. И переделывать кое-что подрядчики будут уже весной. Главным образом речь идёт о съездах с дорог.

- На сегодняшней день по Калуге не будет принято [работ] на общую сумму порядка 140 миллионов рублей. Полностью сняты работы, касающиеся сцепления, водонасыщения... Из съездов порядка 45% также не приняты. Эти работы не повлияют на эксплуатацию улиц, - рассказала 9 декабря региональный министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поблагодарил общественность, которая вела контроль за качеством работ.

- Пришло время отвыкать от того, что люди, как бы сказать, повторяют из года в год: «Ничего страшного, сделают в этом году, в следующем году будут переделывать». Сделали - минимум 15 лет. Вот такое качество должно быть, - сказал глава региона.

Набили шишки

Как мы уже рассказывали, реализация нацпроекта «БКАД» в Калуге шла непросто. В конце лета при проведении работ городские службы столкнулись с недобросовестностью подрядчика. Для возмещения понесенных городом расходов уже подан иск в суд. По возврату денежные средства будут привлечены для развития города.

В районе перекрестка Ленина и Билибина.

Но важнее то, что работы удалось все-таки выполнить с помощью новой подрядной организации. А накопленный опыт позволит в будущем не допускать до работ недобросовестных исполнителей.

Как мы уже сообщали, всего на ремонт и обустройство калужских дорог в этом году были затрачены беспрецедентные для Калуги 3 миллиарда (!) рублей. Эти деньги шли на ремонт и замену дорожного покрытия, перенос инженерных сетей и многие другие виды работ.

Так, специалисты «Калугаоблводоканала» перенесли более 150 водопроводных колодцев, заменили 16,7 км сетей водоотведения и водоснабжения. Теперь при необходимости специалисты смогут получить доступ к коммуникациям, не мешая проезду водителей. При замене инженерных сетей применялся метод горизонтально-направленного бурения, что позволило минимизировать разрытия с нарушением асфальтового покрытия дорог. Менялись и линии теплоснабжения – целых 9 км теплосетей также было заменено в рамках нацпроекта.

Улица Марата.

Кроме того были выполнены дополнительные работы по укреплению склона Березуйского оврага с устройством подпорной стены и восстановлением тротуара по ул. Марата, обустройство подпорной стены с благоустройством территории на и ул. Зеленая, восстановление лотков водоотведения по ул. Городенская, Полевая, водоотведение и дополнительные съезды к домам по ул. Зеленая, благоустройство газонов с завозом грунта на ул. Рылеева, Плеханова, Октябрьская, Гурьянова.

Непростой опыт реализации проекта, полученный в текущем году, позволит улучшить качество планирования и выполнения дорожных работ в будущем. В сметы следующего года уже включен комплекс работ, в который помимо асфальтирования дорог входит замена остановочных павильонов, ремонт тротуаров, обеспечения беспрепятственного движения для маломобильных групп населения, заменена и установка ограждений, нанесение дорожной разметки и регулировка схемы организации дорожного движения.

Улица Плеханова.

Улица Рылеева.

Запланирован ремонт автодорог по ул. Московская на участке от ул. Ленина до ул. Азаровская протяженностью 6 км, а также автомобильные дороги по ул. Луначарского, М. Горького, Ф. Энгельса, Чижевского, Болдина, Салтыкова- Щедрина, автодороги от ул. Киевка до границ Ферзиковского района (через весь микрорайон Турынино). То есть в следующем году калужане смогут увидеть отремонтированные автодороги на всех центральных улицах Калуги.

А где же провал?

Нынешним летом калужане как только не называли подрядчиков, ремонтировавших дороги. Однако пришла осень, везде положили асфальт – и голосов критиков БКАД не слышно.

В то же время в рамках других программ работы всё ещё продолжаются. В некоторых случаях отставание от графика уже превышает 30 дней.

В частности, никак не могут сдать участок Грабцевского шоссе от Либкнехта до Маяковского. Продолжаются работы на Правом берегу – на кольце у бывшей конечной, в Шопино, на новой дороге к Южному обходу.

Калужане благодарят за ремонт дорог. И это не шутка!

Многие жители не только с пониманием, но и с благодарностью восприняли и начало дорожных работ, и их окончание.

Так, например, Людмила ЗАЛЕПУХИНА, старшая по дому 88/36 по ул. Тульской, от лица своих соседей-жильцов дома благодарит за масштабный ремонт улицы Тульской и, в частности, за то, что все многочисленные колодцы убрали, наконец, с проезжей части.

– Я живу в этом доме уже 44 года. И всё время периодически наблюдала разваливающийся асфальт вокруг колодезных люков. Когда в нашем доме возникали аварийные ситуации с канализационной системой или водоводом, то ремонтные работы вынужденно производились прямо на проезжей части. Конечно, это мешало и машинам, и пешеходам. А более того, переходить улицу частенько было небезопасно, поскольку машины, пытаясь объезжать все эти старые люки, начинали лавировать. И вот в октябре этого года ремонт улицы осуществился. Теперь, – объясняет пенсионерка, – с дорогой проблем нет: и люки отремонтировали, и пешеходный переход у нас рядом с домом есть. Спасибо всем, кто принимал участие в ремонте улицы Тульской!

Ещё одним непростым для дорожников объектом, с точки зрения технологии ремонтно-строительных работ и выполненных объёмов, стала улица Зелёная в микрорайоне Малинники.

Здесь, по словам местной жительницы, практически заново построили проезжую часть, сделали ливневые стоки у каждого дома и подъезды к гаражам там, где это было необходимо.

– У нас проблем и работы было очень много. Но самое главное, – отмечает жительница улицы Зелёной Галина КАПУСТИНА, – нам сделали тротуары: замечательные, широкие. Теперь и проехать, и пройти по нашей улице приятно. Спасибо! Это просто праздник!

Высказались калужане и по поводу ремонта улицы Московской.

Директор компании «Мяско» Елена ШЕЙН:

– Я очень довольна. Как водитель могу сказать, что качество трассы стало таким, как в лучших городах страны, а не как в деревне: едешь – кочки собираешь. Сейчас я, приезжая в микрорайон, не думаю о том, что вот здесь мне нужно притормозить, а вот там – свернуть. Еду спокойно и расслабленно, без напряжения.

Председатель правления ТСЖ Елена Рыжова:

– Очень довольна. Трасса от микрорайона Азарово до конца микрорайона Северный отремонтирована прекрасно и очень быстро, буквально за месяц. Я автомобилист и постоянно езжу по этой дороге. Теперь она стала ровной, удобной, сделаны все заезды и съезды. И поскольку все очень качественно, думаю, что дорожное полотно продержится здесь долго. Единственная просьба – сделать еще ремонт небольшого участка дороги (около километра) от выезда с Северного до развязки Калуга – Тула.

Пенсионер Сергей МЕЛЕНТЬЕВ:

– Люди нашего поколения обычно к власти относятся критически. Это не значит, что все время ее ругаем, это значит – относимся объективно. Сейчас я испытываю чувство благодарности за ремонт дороги на улице Московской. Сделаны работы колоссального объема (7-8 километров) с заменой бордюров и тротуарной плитки. Причем очень качественно: мы ездили и видели, что там уложено два толстых слоя асфальта. Очень приятно, что последний подрядчик работал, не останавливая движения.