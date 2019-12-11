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Чиновники назвали дату транспортной революции в Калуге

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 11.12.2019 09:12 11 2033
Чиновники назвали дату транспортной революции в Калуге

Как мы рассказывали, на прошлой неделе в областном центре состоялась презентация новой схемы организации движения городского общественного транспорта. Её для Калуги разрабатывали в течение почти полутора лет специалисты из Воронежа.

Проектировщики предложили заменить маленькие маршрутки на автобусы средней и большой вместимости, активнее использовать улицы Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Никитина и район скверопарка, а также отменить 16 маршрутов.

Какие именно маршруты могут ликвидировать, разработчики схемы не уточнили. Между тем, именно этот вопрос беспокоит калужан более всего. Многие горожане опасаются, что новая схема вернёт их в 90-е, когда общественный транспорт ходил нестабильно.

– Новая транспортная схема будет внедряться поэтапно, – прокомментировал и.о. начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО на планёрке 9 декабря. – Могу сейчас утвердительно сказать, что с 1 января по 1 августа ничего не поменяется. Сейчас у нас проходят торги по новому направлению – северному. Там у нас открывается ряд новых маршрутов. Перевозчик будет осуществлять движение по новой схеме с 1 августа.

По словам Игоря Бугаенко, глобальных изменений в транспортной схеме не планируется:

– Мы не хотим повергать калужан в шок, открывать никому неизвестные новые маршруты, закрывать существующие значимые. Транспортная схема претерпит незначительные изменения. Наоборот, у нас планируются значительные улучшения. Предполагается обновление подвижного состава, выход на маршруты более комфортных автобусов, чем те, которые ездят сейчас.

Бугаенко добавил, что он и его коллеги являются активными пользователями городского общественного транспорта, и что в том числе этот практический опыт послужил толчком к пониманию, что рынок пассажирских перевозок нуждается в переменах.

На следующую неделю запланирована встреча городского головы с действующими перевозчиками. После этого градоначальник собирается встретиться с журналистами и подробно рассказать им о транспортной политике, которой город будет следовать в ближайшие три года.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 11.12.2019 09:12 11 2033
Тэги: авто транспорт
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