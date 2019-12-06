Проезд через Чижовку закроют на Правом берегу

В субботу, 7 декабря, в Калуге закроют проезд через деревню Чижовка. Это связано со строительством новой дороги, которая соединит улицу Туликова с Южным обходом.

- Будет закрыто движение для всех транспортных средств на участке от улицы 65 лет Победы до автомобильной дороги «Правый берег – Шопино» и на участке от поворота на Южный обход до поворота на улицу Озерную деревни Чижовка, - рассказали нам в пятницу в городской управе.

Водителям предлагают объезжать закрытый участок через Шопино. Хотя там сейчас также проходят ремонтные работы.

Открыть дорогу обещают не ранее 14 декабря.