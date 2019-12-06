Калужанку возмутила установка знаков «Парковка для инвалидов» на улице Суворова

На этой неделе одна из калужанок возмущалась в соцсетях, что её машину увезли на штрафстоянку от дома №38 по улице Суворова. Женщина припарковалась на месте для инвалидов и ушла. Вскоре приехал эвакуатор.

Вроде бы всё по делу, но калужанку возмущает расположение знаков и табличек, указывающих, что парковаться на этом месте можно только инвалидам. Они установлены не по ходу движения, а перпендикулярно. Из-за этого водители могут их вовсе не заметить.

- В половину второго ночи машину эвакуировали, - отмечает пострадавшая автомобилистка. - В ГАИ на вопрос, почему знаки так висят, ответили только то, что водитель должен быть бдительным и осматривать все вокруг. За ночь увезли с этого места ещё 4 машины. Правомерно вообще так знаки устанавливать? По совету гаишника вы должны выйти и осмотреть все, как это делает он сам каждый раз, как паркуется.

В пятницу, 6 декабря, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства Калуги:

- Дорожные знаки на данном участке улично-дорожной сети установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения на улице Суворова. В ближайшее время будет проведено комиссионное обследование установленных технических средств организации дорожного движения с участием ГИБДД. По результатам обследования будут вноситься изменения в данный проект.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!