Московская и Генерала Попова встали в пробках

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 3 декабря, Калугу засыпало снегом. Коммунальщики отчитались, что уже высыпали на улицы более 500 тонн песка и соли.

Однако не обошлось без аварий и пробок.

Как сообщают очевидцы, на улице Московской в районе троллейбусного депо произошло сразу два ДТП. Движение в сторону центра затруднено. Фото опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Также калужане жалуются на медленное движение в сторону центра по улице Генерала Попова. В данном случае автомобилисты винят работу двух светофоров.

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