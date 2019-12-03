Калугу засыпают песком

Вечером в понедельник, 2 декабря, на Калугу обрушился снегопад. Ночью город начали убирать. Коммунальщики высыпали на улицы около 566 тонн песка и соли.

- Посыпание песко-соляной смесью тротуаров началось примерно с 22:00, - рассказали нам в управлении городского хозяйства. - С 3:00 и по настоящее время ведутся работы по подметанию тротуаров, также ведется зачистка остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам. Посыпание дорог 1-ой и 2-ой категории песко-соляной семью производилось с 00:00, с 5:00 ведется подметание дорог. Ночью на улично-дорожной сети было задействовано порядка 40 единиц техники и 26 дорожных рабочих.

Утром город убирает 90 рабочих.