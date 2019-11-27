Водителей предупреждают о гололедице на дорогах

Вечером в среду, 27 ноября, на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают об увеличении длины тормозного пути у автомобилей. Также автомобилистов просят снизить скорость.