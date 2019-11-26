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Калуга купит 60 автобусов за 520 миллионов рублей

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 26.11.2019 15:39 8 1324
Калуга купит 60 автобусов за 520 миллионов рублей

Городские власти собираются взять в лизинг 60 пассажирских автобусов большой и средней вместимости. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта 521 млн. 425 тыс. рублей. Заявки принимаются до 9 декабря. Аукцион состоится 11-го числа.

Как сказано в аукционной документации, 19 автобусов, которые планируется взять в лизинг, рассчитаны на количество пассажиров от 81 до 108. 40 вмещают в себя от 52 до 72 человек, один автобус – на 38-53 пассажира. Требования к технике: она должна быть новой, не ранее 2019 года выпуска, не быть в использовании, не требовать приобретения дополнительных комплектующих.

Все автобусы низкопольные, доступные для людей с ограниченными физическими возможностями.  

Машины должны быть поставлены в период с 1 по 15 мая. Лизинг рассчитан до 1 июня 2026 года.

Автобусы будут переданы Управлению Калужского троллейбуса. Ранее директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ комментировал нашему изданию, что его предприятие планирует участвовать в конкурсе на организацию пассажирских перевозок, получить несколько маршрутов и поставить на них новую технику.

В данное время проходит открытый конкурс на право заключения контракта на пассажирские перевозки по направлениям так называемого северного куста. Он включает в себя маршруты №№ 2, 9, 17, 64, 90, 91, 97, 98. С победителем конкурса планируется заключить контракт на три года.

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Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 26.11.2019 15:39 8 1324
Тэги: транспорт
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