Зачем власти подкладывают себе свинью

О том, что в Калуге на базе «Управления калужского троллейбуса» будут создавать единого оператора, который займётся регулированием сферы пассажирских перевозок в городе, впервые заговорили в 2016 году.

По задумке властей, УКТ отдадут все маршруты, и он решит, какие обслуживать самому, а какие отдать частникам по субподряду. Судя по всему, дело-таки двинулось в этом направлении.

В конце этого и в следующем году у калужских перевозчиков заканчиваются договорные отношения с горуправой и на сайте госзакупок начали появляться конкурсы, по итогам которых маршруты будут перераспределены заново.

В частности, как сообщили в горуправе, конкурсы объявлены по маршрутам №№ 2, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 37, 41, 42, 64, 69, 71, 74, 82, 90, 91, 97, 98.

До конца года чиновники планируют разработать конкурсную документацию по остальным маршрутам.

Нас же особо заинтересовал один из них. А именно – открытый конкурс на право заключения контракта на пассажирские перевозки по маршрутам №№ 2, 9, 17, 64, 90, 91, 97, 98. То есть на конкурс выставлены перевозки, говоря на профессиональном жаргоне, северного куста. С его победителем планируется заключить договор на три года.

Минус один и еще 66

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с конкурсной документацией, это отсутствие в списке маршрута № 95, по которому курсируют исключительно маршрутки вместимостью до 20 человек. Он крайне популярен у жителей микрорайонов «Кубяка» и «Байконур».

Второе, на что обращаешь внимание, резкое снижение общего количества транспорта, который предлагается пустить на северный куст.

Если сейчас, не считая троллейбусов, на северные маршруты выходит 112 машин и 26 находятся в резерве, то победителю нового конкурса позволят выпустить на маршрут 59 автобусов и 13 оставить в резерве.

То есть общее число транспорта на маршрутах северного куста снизится на 66 штук. Цифра, способная взволновать не только глубоко верующих.

Хватит всем! Серьёзно?

За разъяснениями мы обратились в горуправу Калуги. Пресс-служба со ссылкой на Управление городского хозяйства, в чьем ведении находятся вопросы организации в городе пассажирских перевозок, успокоила - транспорта хватит всем.

- Количество и характеристики транспортных средств, предусмотренные конкурсной документацией, полностью обеспечат потребность граждан в транспортных услугах, осуществляющих движение в северном направлении города, - говорится в ответе чиновников. - В соответствии конкурсной документацией перевозка пассажиров будет осуществляться автобусами большой (19 единиц), средней (36 единиц) и малой (4 единицы) вместимости. Таким образом, транспортные средства малого класса были заменены на большую и среднюю вместимость.

Подобный подход вполне разумен – уменьшение числа малого пассажирского транспорта путём замены его большим позволит разгрузить улицы и увеличить их проходимость. Правда, если говорить о пассажироёмкости, то математика в этом вопросе не на стороне чиновников.

Сейчас север города обслуживают: 51 автобус малого класса (это микроавтобусы наподобие «Газелей» вместимостью до 20 человек,), 59 среднего класса (к таким относят транспорт типа ПАЗиков вместимостью до 60 человек) и два автобуса большого класса (вместимостью порядка 75-110 человек, типа ЛИАЗов).

То есть, если смотреть по максимальной вместимости, то общая ёмкость транспорта, работающего на северном кусте сейчас, однозначно больше той, что планируется в будущем.

Сегодня это: 1020 человек приходится на маленькие автобусы, 3540 человек составляет вместимость средних и 220 человек способны перевезти большие. Всего - 4780 человек.

А вот после нововведений общая вместимость больших автобусов составит 2090 человек, средних – 2160, малых – 80. Итого – 4330. То есть общее максимально возможное число пассажиров всех автобусов северного куста снизится на 450 человек.

Правда, в данном расчёте не учтены троллейбусы. Сейчас на северном направлении курсирует 13 штук. С учетом того, что вместимость одного троллейбуса 75-85 пассажиров, чтобы покрыть разницу потребуется выпустить на северные маршруты дополнительно порядка пяти-шести машин.

Сможет ли УКТ обеспечить ими северный куст без ущерба для других направлений, вопрос открытый. Транспорт-то, скорее всего, найдут, а вот с кадрами может быть проблема. Их постоянная нехватка в УКТ уже стала притчей во языцех.

По секрету

С просьбой озвучить свой взгляд на ситуацию мы обзвонили некоторых калужских перевозчиков, работающих на различных направлениях. Абсолютно все они, как будто сговорившись, согласились общаться с нами только при условии сохранения их личностей в тайне. Что, впрочем, и неудивительно – во время глобального передела рынка, на котором ты работаешь, открыто говорить о несогласии с организаторами этого передела как минимум неумно.

- Та схема, которая существует сейчас, создана рынком, - говорит один из представителей перевозчика. – Маршруты прокладывались и разрабатывались в полном соответствии со спросом и зачем ломать отлаженную и работающую систему, совершенно непонятно.

- Мы слышали и знаем о том, что всё хотят отдать под УКТ, - рассказывает ещё один перевозчик. – Однако к нам никто не обращался, ничего не обсуждал, всё делалось молчком, кулуарно. Хотя еще каких-то пару лет назад мы встречались с представителями горуправы еженедельно. Обсуждали, спорили, рассматривали жалобы пассажиров, учитывали при разработке маршрутов как требования властей, так и пожелания калужан. Сейчас это все куда-то пропало и решения принимаются за закрытыми дверями, без всяких обсуждений. Не думаю, что при таком подходе удастся создать что-то работающее лучше или хотя бы так же, как сейчас.

Вызывают вопросы и аукционы. Их требования, в том числе по закупке больших автобусов, перевозке льготников, введению безналичной оплаты, установке систем ГЛОНАСС все перевозчики, с которыми мы побеседовали, готовы выполнить без нареканий. Однако так как это требует серьёзных финансовых вложений, нужна уверенность в том, что они вообще останутся на рынке. А такой уверенности нет.

В аукционной документации процедура определения победителей составлена так, что УКТ, в случае её участия в конкурсах (в чём сомнений у наших собеседников нет), побеждает любого практически наверняка. А как предприятие будет справляться с выигранными конкурсами, на каких условиях собирается привлекать действующих игроков и будет ли это делать вообще – совершенно непонятно. Никаких разъяснений по этому поводу перевозчикам никто не даёт.

Большие вопросы вызывают и обещания разработать комплексную схему организации дорожного движения, которой занимается воронежское предприятие ООО «ДорМостПроект». По итогам этой работы чиновники обещали обсудить её с участниками рынка, однако этого не произошло до сих пор.

По последней информации от городского головы Дмитрия Разумовского, в ноябре схему представят калужанам на общественное обсуждение.

Получается очень интересно – ноябрь подходит к концу, обсуждений так и не было, а изменения на рынок уже не просто вносятся, а расторговываются. И зачем тогда нужны эти общественные обсуждения? Просто поговорить для галочки?

Подобная ситуация, кстати, складывалась и в Санкт-Петербурге. Там власти тоже попытались отдать все маршруты одному оператору, но местное ФАС увидело в этом нарушение конкурентного законодательства. В результате ведомство выдало предостережение председателю питерского комитета по транспорту Александру Головину и вице-губернатору Эдуарду Батанову. По словам наших перевозчиков, они тоже обратились в антимонопольную службу и оспорили процедуру конкурса.

Хрю-хрю

А теперь, собственно, перейдём к свинье, о которой идёт речь в заголовке.

Начнём с того, что в следующем году главную транспортную магистраль практически всех маршрутов северного куста – улицу Московскую - ждёт глобальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Её будут планомерно вскрывать и закатывать в асфальт на участке в 6 километров: от стрелки с ул. Ленина до перекрестка с улицей Азаровской (это поворот на Терпец сразу после путепровода).

А описанные выше изменения в обслуживании пассажиров на этом направлении вступят в силу с 1 августа 2020 года. То есть, аккурат перед самым стартом глобальной предвыборной кампании. Нам, напомню, в начале сентября предстоит выбирать губернатора, депутатов городской думы Калуги и депутатов Законодательного собрания Калужской области.

Оппозиция, небось, уже радостно потирает руки в предвкушении того, как она будет нагибать партию власти в августе. Ведь если в обычных транспортных условиях большие автобусы разгружают дороги, то при движении, затруднённом авариями или дорожными работами, наоборот, становятся фактором, серьёзно осложняющим ситуацию.

Помните, что происходит на остановках Калуги, если где-то на подъезде к ним произошла авария? Правильно, на них скапливаются толпы льготников. Потому что если маршрутки проскакивают узкие места, то большие неповоротливые троллейбусы стоят в пробках наглухо. А автобусы большой вместимости, которые планируют пустить в августе по ул. Московской вместо маленьких маршруток, по размерам не меньшие гробы, чем троллейбусы.

Несложно представить, что будет с северными маршрутами, если, к примеру, июнь и июль окажутся дождливыми или случится ещё какой форс-мажор. В этом случае в августе подрядчик, чтобы уложиться в сроки, начнет закатывать Московскую ударными темпами. Это в свою очередь неминуемо приведёт к пробкам, а интервалы движения автобусов большой вместимости неминуемо увеличатся в разы.

Как следствие, калужане начнут массово опаздывать на работу утром и с трудом уезжать домой вечером. Градус недовольства властью, и так уже довольно сильно поднявшийся по всей России в связи с пенсионной реформой, в Калуге подскочит гораздо выше среднего по стране. И это, напомню, в самый разгар предвыборной кампании.

И даже если горуправа, миндорхоз, ГИБДД и какие-нибудь независимые эксперты из КГУ предоставят ворох научных исследований и экспертиз, доказывающих, что большие автобусы не являются причинами пробок и задержек рейсов, поверят не им, а тем, кто будет говорить что-нибудь обидное типа: «Ну, посмотрите на них, опять врут и не краснеют. И за этих дураков, в разгар дорожных работ выпустивших в рейсы гробы, вы хотите голосовать в сентябре?»

Если подобный сценарий претворится в жизнь (а оставив всё, как есть, с высокой долей вероятности именно так и будет), то у кандидатов от партии власти возникнут весьма серьёзные проблемы с поддержкой электората как минимум в Калуге. Но если их оппоненты сумеют продвинуть эту тему в федеральных СМИ, то потеря голосов станет возможной даже в районах.

В этом свете к авторам идеи внести изменения в работу северного куста именно с августа будущего года, так и тянет применить известный оценочный мем «Слабоумие и отвага».

Однако делать это сейчас было бы преждевременно. Потому что если отваги людям, которые задумали чувствительные для электората реформы именно в это время и именно в этом месте, явно не занимать, то что у них с мозгами можно будет судить только в августе.

Но как бы там ни было, уже сейчас можно смело утверждать - лето 2020-го однозначно будет аномально жарким. Причём, вне зависимости от прогнозов синоптиков.

Личный взгляд

Главный редактор сайта www.kp40.ru Владимир ИВКИН.

Я - безлошадный. Потому общественным транспортом пользуюсь ежедневно и, должен сказать, что как пассажира нынешнее положение дел меня полностью устраивает. Потому, когда чиновники всерьёз заговорили об изменениях в этой сфере, сердце ёкнуло и почуяло недоброе. А когда готовил эту статью и общался с перевозчиками, в один из моментов оно ёкнуло ещё раз.

- Вот нас горуправа постоянно носом тыкает в то, что мы не соблюдаем расписание, а УКТ соблюдает, - жаловался мне собеседник. – Но ничем эти слова не подтверждают. Они нам данных никаких не дают, просто заявляют – троллейбусы соблюдают чётко, а вы – нет. Но как это проверить? Никак.

После этого разговора, не откладывая дело в долгий ящик, я направился к остановке «Каменный мост» у Танеевского зала. Здесь проверить, как соблюдается расписание, вполне реально. Там установлено табло, на котором показывается, сколько времени осталось до прибытия троллейбуса или маршрутки.

Если верить этому табло, расписание не соблюдается вообще никак. За 15 минут мониторинга в обеденное время и полчаса вечернего, строго по расписанию прибыл только «Форд» первого маршрута. Да и то, на табло было указано, что никакой он не «Форд», а троллейбус.

Все остальные приходили с опережением на 5-9 минут, а одна тройка умудрилась приехать аж на 30 минут раньше указанного на табло срока. Одним словом, не расписание, а самая настоящая неподдельная фикция.

После этого решил посмотреть, соблюдается ли интервал на маршрутах северного куста и отправился на остановку на улице Кирова. Там табло нет, но есть табличка, на которой указаны интервалы движения транспорта в те или иные часы. Потому, замерив время отправления одного троллейбуса и прибытия следующего, можно выяснить, был ли соблюдён указанный на табличке интервал или нет.

Но одного только взгляда на эту таблицу стало ясно, что никакие замеры тут не потребуются. Уж троллейбусы интервалы однозначно соблюдают неукоснительно.

Потому что довольно сложно не вписаться в окно от 17 до 44 минут, как у маршрута №17, или от 9 до 38 минут – это интервал «девятки».

При благоприятной транспортной ситуации и при наличии у водителя определенного азарта, одному троллейбусу по силам вписаться в такой интервал дважды – 44-х минут вполне хватит, чтобы сделать по маршруту №17 полный круг.

Одним словом, и от этого расписания попахивает откровенной фикцией.

Так может, и сама реформа в сфере транспортных перевозок тоже фикция? Точнее, цели, которые ею декларируются? Может, дело не в том, что власти пытаются сделать, как лучше, а в том, что кому-то захотелось больше денег, и он решил под громкие лозунги тихой сапой отжать бизнес у тех, кто им владеет сейчас?

Очень надеюсь, что эти предположения ошибочны. Мне как-то не очень хочется платить своими нервами, временем и ухудшением уровня жизни за чьи-то жадные хотелки. Да и остальным безлошадным, передвигающимся по городу не в салонах служебных авто, а в общественном транспорте, я думаю, такая перспектива тоже не очень-то по душе.

За время мониторинга в положенное время пришла только одна маршрутка. Хотя согласно расписанию, это должен был быть троллейбус.

Данное расписание для пассажиров совершенно бесполезно. Транспорт и оно живут разными жизнями.