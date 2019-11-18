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Пинка под зад вместо наград: что губернатор думает о ремонте дорог

18.11.2019 10:55 28 4553 Елена Французова
Пинка под зад вместо наград: что губернатор думает о ремонте дорог

Как мы рассказывали, в Калуге реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» едва не оказалась под угрозой срыва. Всё лето калужские чиновники обещали завершить ремонт к 1 сентября. Однако эти работы продолжаются до сих пор. На этот раз их обещают завершить к 1 декабря. В Калуге всё ещё не доделаны съезды.

- Я, кстати, хотел попросить извинения у жителей областного центра за те безобразия, которые произошли в результате неумелой организации этих работ городскими специалистами, - сказал в понедельник, 18 ноября, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Ничего другого мне не остаётся. Раз у вас самих не нашлось мужества признать свои ошибки и извиниться перед жителями, я за вас это делаю. И надеюсь, что в дальнейшем это не повторится.

Прошёлся губернатор и по чиновникам, которые после провала ремонта дорог в Калуге получили награды. К слову, одним из награждённых стал бывший первый заместитель городского головы Калуги – бывший начальник Управления городского хозяйства Алексей Волков.

- Люди, которые организовывали эту работу, не поощрения должны получать, не награды, а пинком под зад! – сказал Артамонов. - А то мы ещё там, я смотрю, какие-то награды им выдаём. Это вообще издевательство над здравым смыслом. На месте тех, кто их получил, пришел бы, положил на место и сдал. Каждым участком должны руководить профессионалы, не спортсмены там какие-то, никто другой. На каждом участке должен быть профессионал, который понимает, что он делает. Тогда будет порядок. Не этим измеряется мастерство, что он друг, брат, сват. Не должно быть этого вообще, даже в мыслях. Даже если он профессионал, но друг, его нельзя брать на эту работу, или родственник - тем более. Тогда будет порядок. Надо очень аккуратно относиться к поощрению. Поощрение - за достижение высоких результатов.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто дороги
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