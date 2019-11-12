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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Калужской области о признании Дня победного окончания Стояния на реке Угре памятной датой России

12.11.2019 11:00 0 699
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Калужской области о признании Дня победного окончания Стояния на реке Угре памятной датой России

11 ноября в концертном зале областной филармонии состоялись торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные победному окончанию Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Участие в мероприятии принял губернатор Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор в Калужской области Игорь Князев, представители органов власти, общественных объединений, делегации из муниципалитетов.

Обращаясь к организаторам и гостям праздника, Анатолий Артамонов отметил, что в славной летописи нашей страны было немало исторических событий, которые сыграли важную роль в становлении российского государства. С победы Дмитрия Донского в Куликовской битве началось освобождение Руси от ордынского ига. «Однако подлинно рубежным событием, после которого русское государство обрело независимость и политическую самостоятельность, стало Великое стояние на реке Угре в 1480 году», - подчеркнул он.

 Глава региона процитировал Николая Карамзина, который в своем труде «История государства Российского» так оценил значение этого события: «Это есть великая эпоха, торжественное восстановление нашей государственной независимости, соединенное с конечным падением Большой или Золотой Орды».

Анатолий Артамонов еще раз обратил внимание на то, что ученые уже давно не используют словосочетание «татаро-монгольское иго», поскольку оно научно некорректно – период ордынской зависимости сопряжен с фактором многонациональности. Этнические черты не были доминирующими в обществе того периода.

Как потомки защитников угорских берегов калужане делают всё, чтобы увековечить судьбоносное для всей страны событие. В 2017 году дата победного окончания Стояния на реке Угре – 11 ноября – стала региональным праздником. По инициативе Российского военно-исторического общества на главной площади Калуги установлен величественный памятник Ивану III. Во Владимирском скиту Свято-Тихонова монастыря замечательным художником Павлом Рыженко создана диорама, воссоздающая трагические и, вместе с тем героические события Великого стояния на Угре. Здесь же создан и музей, посвящённый этим событиям, воздвигнут величественный храм Владимирской иконы Божьей Матери, считающейся спасительницей нашего воинства. Ежегодно проходят военно-исторические реконструкции, фестивали и другие памятные мероприятия.

В Калуге проводится большое количество конференций, включая международную в 2017 году, с участием авторитетных российских и зарубежных историков, где была  принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России.

В её поддержку было собрано более 100 000 подписей граждан России из разных регионов страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции Государственной Думы, Российская академия наук, исследовательские институты, другие ведомства и общественные объединения.

«И главное – нас поддержал в нашей инициативе Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – сообщил Анатолий Артамонов.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания от Калужской области Геннадий Скляр внёс на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который предусматривает установление Дня окончания Великого стояния на реке Угре памятной датой России. Это дает надежду, что уже в скором времени вся Россия будет торжественно ежегодно отмечать этот день.

Напомнив, что руководство государства главным ресурсом мощи страны и её будущего называют историческую память, губернатор призвал калужан «бережно хранить, передавать из поколения в поколение, словом и делом ценить достижения наших предков».

По завершению выступления, Анатолий Артамонов вручил главе сельского поселения «Село Дворцы» Олегу Епищеву грамоту о присвоении селу Дворцы и деревне Камельгино сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района почётного звания  Калужской области «Рубеж воинской доблести». Соответствующий областной закон подписан 24 апреля 2019 года.

В рамках торжественного мероприятия в филармонии была организована выставка одиннадцати картин Павла Рыженко.

В программе праздничного концерта в исполнении солиста Калужской филармонии Фёдора Тарасова и оркестра русских народных инструментов прозвучал «Марш победе на Угре» на слова калужанина Михаила Сеничихина и музыку игумена Варнавы (Столбикова).

Вниманию зрителей были предложены хореографические и музыкальные номера в исполнении Ансамбля танца и Оркестра русских народных инструментов  им. Е.М. Тришина, Евгения Морозова, Татьяны Мосиной, Лидии Музалёвой, Александра Муравьёва и академического хора Калужской областной филармонии.


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Тэги: область праздник владимир путин анатолий артамонов
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