Чиновники Калуги объяснили последнее место в рейтинге дорог

Как мы уже рассказывали, Калуга заняла последнее место в рейтинге качества и безопасности дорог, составленном ОНФ. Городские чиновники объяснили это тем, что проверяющие приезжали к нам весной, когда ремонт был в самом разгаре.
- Действительно, город был тогда не в очень хорошем состоянии, тогда мы только приступали к ремонтным работам, - приводит слова первого заместителя городского головы - начальника управления городского хозяйства Алексея Волкова РИА Новости. - В этом году мы впервые стали участниками национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) и именно благодаря ему отремонтировали 27 дорог общей протяженностью 47 километров. Кроме того, у нас прошел масштабный ямочный ремонт. Мы в этом году сделали в три раза больше, чем в предыдущие годы... И, конечно же, сейчас ситуация с качеством нашей улично-дорожной сети гораздо лучше, чем весной.
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