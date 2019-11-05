Опустились на дно: Калуга заняла последнее место в рейтинге дорог

В рейтинге городов России по качеству, безопасности и доступности дорог Калуга заняла 56 место из 56 возможных. Список во вторник, 5 ноября, опубликовал Общероссийский народный фронт.
Эксперты проводили рейды в городах с апреля по сентябрь. За это время контролеры проехали 60 тысяч километров.
- Участники рейда проверили состояние гарантийных дорог, отремонтированных в 2014-2018 гг., и участков, отмеченных на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог», - отмечают авторы исследования. - Эксперты производили замеры ям, колеи, просадок и разрушений верхнего слоя покрытия, просадок и выступов люков и решеток ливневой канализации, швов и трещин, разрушений кромок покрытия, занижений обочин. Также уделили внимание безопасности на дорогах и доступности городской среды.
Отмечается, что Калуга с каждым годом опускалась в рейтинге все ниже: 21 место из 116 - в 2015, 30 из 110 - в 2017, 56 из 56 - в 2019.
- Практически каждой улице здесь требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт, - описывают эксперты ситуацию в нашем городе. - Даже на гарантийных участках участники инспекции обнаружили существенные дефекты: ямы, разрушения верхнего слоя покрытия по шву, разрушения вблизи люков. Городские чиновники комментировать ситуацию с дорогами отказались.
Городом с самыми лучшими дорогами в 2019 году стала Тюмень. На втором месте расположился Белгород, на третьем – Барнаул.
Уважаемые читатели, а какие калужские улицы, на ваш взгляд, нуждаются в срочном ремонте? Расскажите в комментариях!
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