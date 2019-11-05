На ремонт съездов взяли ещё неделю

На прошлой неделе городские власти Калуги обещали завершить ремонт съездов и примыканий к отремонтированным дорогам до 3 ноября. Однако эти работы продолжаются до сих пор. Во вторник, 5 ноября, на заседании правительства назвали новые сроки.

По информации городского головы Дмитрия Разумовского, отремонтировано 27 улиц, а также две дополнительные дороги: перегон между Анненками и Силикатным и улица Московская.

- Исполнителю была поставлена задача – оперативно завершить обустройство съездов и примыканий, - отметил он. - Это достаточно большой объём работ. Остались съезды на улице Глаголева и Грабцевском шоссе. До конца недели завершим. Все центральные улицы сделаны. Сейчас идет общественная приёмка.

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