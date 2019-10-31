Отремонтированные улицы забраковали при проверке

В четверг, 31 октября, чиновники, депутаты и сотрудники ГИБДД в составе специальной комиссии проверили четыре улицы, которые отремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: Баженова, Пушкина, Октябрьскую и Королёва.
– Ни одна из проверенных сегодня четырёх дорог не была принята, – рассказал один из проверяющих. – Был выявлен ряд недоработок, на их устранение подрядчику дается порядка двух недель, после чего состоится повторная проверка этих дорог. Серьёзных претензий к качеству асфальтового покрытия нет, но есть ряд мелких недочётов.
На этих улицах не везде восстановлены тротуары, поврежденные в ходе ремонта, понижение бортового камня на переходах не соответствует стандартам, а также ненадлежащим образом нанесена разметка.
Подрядчику дали 10 дней, чтобы устранить недочеты.
Уважаемые читатели, а какие ещё отремонтированные улицы нуждаются в доработке? Расскажите в комментариях!
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