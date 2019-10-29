Фастфуду на Правом быть: депутаты и чиновники согласовали схему движения

Как мы рассказывали, обсуждение устройства примыкания к Тульскому шоссе и улице Генерала Попова в Калуге вызвало жаркие споры. Во вторник, 29 октября, новый вариант схемы представили на комиссии по безопасности дорожного движения. Но и она вызвала дебаты. Сотрудники ГИБДД сразу заявили, что голосовать за её принятие не будут.

- Категорически нет! – заявили дорожные полицейские. - Собственники пытаются построить фастфуд, а на самом деле нужно делать развязку!

Заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО подчеркнул, что нравится членам комиссии или нет, а ресторан быстрого питания в районе диспетчерской на Правом берегу появится. Земля находится в частной собственности.

- Окончательно принято решение, и оно законное. Собственник будет обустраивать пункт питания, - сказал Бугаенко. - Собственник имеет право устраивать примыкание к своему участку. Сейчас можем прийти к чему: собственник сделает абы как примыкание: «Мне так нравится!» Собственник на комиссию предлагает самый оптимальный, разумный вариант организации дорожного движения. Я бы просто не хотел, чтобы мы этот вопрос политизировали и рассказывали, что у нас в целом тяжёлая ситуация на Правом берегу, нам там тяжело выехать, возможно, мы когда-то там через несколько лет или в ближайшее время организуем развязку. Мы отталкиваемся от существующих реалий.

- Это удобный выезд!

- Более удобный заезд, - комментировали новую схему депутаты.

- Очень много жалоб по данному перекрёстку, - добавили сотрудники ГИБДД.

Депутаты напомнили, что просили просчитать, сколько автомобилистов заглянут в новый фастфуд.

- Движение трафика и транспорта из-за этого объекта не увеличится. Ни один нормальный человек из Калуги [туда] не поедет. Им будут пользоваться люди, которые в этом микрорайоне живут или мимо проезжают. 60 автомобилей в час – это максимум, - заверял проектировщик Сергей МЕЛЕШКО.

- Я хоть не специалист в организации дорожного движения, но, думаю, что это оптимальный вариант. Я не говорю, что он улучшит организацию дорожного движения, но не ухудшит точно, - сказал Бугаенко.

- Как мы будем без пешеходной части принимать проект, - возмущались некоторые депутаты. - Мы же комиссия по безопасному дорожному движению, а не подъезду к «Макдональдс».

Действительно, на представленной схеме нет ни одного пешеходного перехода.

Но в итоге её приняли с учётом того, что будут сделаны пешеходные переходы и тротуары.

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