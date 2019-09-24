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Из-за строительства ресторана фастфуда ГИБДД предрекает транспортный коллапс на Правом берегу

24.09.2019 16:50 10 1947 Елена Французова
Из-за строительства ресторана фастфуда ГИБДД предрекает транспортный коллапс на Правом берегу

Точку общепита хотят построить на участке рядом с бывшей диспетчерской.

Во вторник, 24 сентября, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Калуге обсудили устройство примыкания к Тульскому шоссе и улице Генерального Попова. В этом месте собираются строить один из известных американских ресторанов быстрого питания.

- Это в районе диспетчерской? – поинтересовался заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.

Бывшая диспетчерская.

- Да! – ответили ему.

- Данное примыкание соответствует требованиям, - рассказывал проектировщик Сергей МЕЛЕШКО. – В рамка проекта осуществляется перенос остановки общественного транспорта с сохранением её нормативных параметров... Все технические условия выполнены.

- Там уже достаточно проблемный участок, - отметил начальник УГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО. - Транспортное сообщение там проблематичное, достаточно серьезные проблемы. Уже на сегодняшний день необходимо строительство развязки, что будет через несколько лет, я не знаю.  Если мы уже сейчас строим здесь что-то, назад – ни завтра, ни послезавтра, ни через год, двухуровневую развязку мы уже построить не сможем. А она нужна. На сегодняшний день, по оценкам полиции, на Правом берегу проживает порядка 100 тысяч человек. Это единственный выезд из центра города. Там уже проехать невозможно. Если мы создадим точку притяжения, в том виде, в котором вы предлагаете, это усугубит ситуацию в разы.

Уже сейчас это один из самых загруженных перекрестков в городе.

Присутствующие депутаты удивились, почему на городской земле будут строить фастфуд.

- Земля частной стала? – интересовались народные избранники.

- Думаю, это не совсем полномочия комиссии, - ответил Бугаенко. - Я так понимаю, по всей видимости, земельный участок находится в аренде под строительство здания с таким назначением.

- Мы полностью крест ставим на Правом берегу! - возмущались депутаты. – Какое развитие?

Москаленко напомнил, что развязку в другом месте построить невозможно, так как рядом находится охранная зона - Можайский овраг.

- В часы пиковых нагрузок трафик переполнен. Я считаю, что вообще здесь недопустимо что-либо строить. Точнее не так, я поправлюсь: тут надо строить двухуровневую развязку... По-хорошему, чтобы понять, насколько это безопасно, нужно моделирование компьютерное делать, - предложил Москаленко.

Несколько лет назад шла речь о строительстве развязки на пересечении Тульского шоссе и Генерала Попова. Однако пока от проекта отказались. По мнению некоторых, развязка ничего не даст. Поток все равно будет упираться в «узкое горлышко» - на улице Гагарина.

- Сейчас уже без «Глобуса» это перекресток трещит по швам, - отметил один из депутатов. - Мы ещё не переварили «Глобус». Мы окончательно убьем микрорайон Правый берег.

- Если нам покажут, что этот узел будет работать с программой, с компьютером, мы не сможем не согласиться, - сказал в свою очередь начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ.

В итоге члены комиссии решили, что проектная документация сырая и её нужно доработать.

Выбраться с Правого берега - не самая простая задача.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто фоторепортаж
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