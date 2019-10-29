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Ради двух остановок предлагают сузить сквер Мира

29.10.2019 14:56 25 3430 Елена Французова
Ради двух остановок предлагают сузить сквер Мира

Во вторник, 28 октября, на комиссии по безопасности дорожного движения обсудили обустройство двух остановок в районе сквера Мира – на участке от улицы Гагарина до улицы Кирова - у новой гостиницы.

Сначала хотели сделать лишь одну остановку.

– Вышли на место, много консультировались, наблюдали за трафиком пассажирского транспорта, решили, что там будет тесновато. Это приведёт к заторам в том числе и по улице Гагарина. Поэтому приняли соломоново – мудрое решение – устроить две остановки, – рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

- Они там очень нужны. Потому что расстояние до ближайших остановок 370 метров. Очень большое расстояние, возникает большое неудобство для пассажиров, - рассказал проектировщик Сергей МЕЛЕШКО.

Проектировщик предложил 4 варианта обустройства остановок, некоторые из них предусматривают перенесение опоры контактной сети и вырубку деревьев, перекрытие въезда в арку одного из домов на сквере Мира. По его словам, самый оптимальный вариант, чтобы ничего не вырубать и не переносить, - сузить сквер Мира.

Сквер Мира предложили сузить.

- Самый, мне кажется, хороший, удобный и менее дорогой вариант - корректировка внешней границы сквера Мира с подвижкой на 1,5 метра, и обеспечение третьей полноценной полосы для остановки общественного транспорта и движения, - сказал Мелешко. - Существующее кольцо - оно неправильной формы, оно некруглое. Верхняя часть сквера Мира практически совпадает с идеальным кругом, диаметром 180 метров. В районе Гагарина кольцо имеет выпуклость, причём выпуклость порядка двух метров. Сужает проезжую часть, видимость на переходе ограничена. Этот выступ надо, по-хорошему, в процессе ремонта и реконструкции убрать вообще.

По словам Мелешко, новые остановки придадут кольцу более правильную форму.

Депутаты интересовались, помогут ли новые остановки улучшить ситуацию в районе Кирова, 20, где постоянно возникают заторы из-за наплыва общественного транспорта.

Проектировщик уверен, что новые остановки помогут решить эту проблему. Между двумя остановками разделят маршруты общественного транспорта.

Также депутаты спросили, чем вызвано решение создать остановки, неужели это всё делается лишь для владельцев нового здания, которое возвели на пересечении улиц Кирова и Баумана. Но чиновники их заверили, что это не так, что они прежде всего думают об удобстве калужан.

Вспомнили и депутаты о том, что когда-то остановка общественного транспорта была в районе Кирова, 4. Убрали её более 10 лет назад. И как-то до сегодняшнего дня никто особо не переживал, что горожанам далеко и неудобно добираться.

Бугаенко сообщил, что эту остановку убрали по требованию арбитражного суда, который находится напротив. Депутаты предложили лучше изучить этот вопрос, ведь платная парковка никак не мешает арбитражному суду.

- Мы получаем [новый] очаг аварийности, - рассмотрев схему организации остановок, заявили сотрудники ГИБДД.

Дорожные полицейские опасаются, что, выйдя из автобуса, пешеходы рискуют вскоре попасть под колёса проезжающего транспорта, который будет не видно за общественным транспортом.

- Мы можем на участке сделать барьерное ограждение. Уменьшить длину пешеходного перехода, сделать выступ, - звучали варианты, как обезопасить пешеходов.

- Устройство этих остановок не увеличивает сложность движения и не затрудняет движение по кольцу, - продолжает объяснять целесообразность своего проекта Мелешко.

Также депутаты опасаются, что сквер Мира станет отстойником для общественного транспорта.

- Устройство остановок никак не влияет на то, что водители немножко хулиганят, что автобусы там отстаиваются. Все остановки транзитные, неконечные. Водители не имеют права делать отстойник, - сказал Бугаенко.

Поскольку обсуждение затянулось, Бугаенко решил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто транспорт
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