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Приближается «день жестянщика»: водителям советуют срочно менять шины

29.10.2019 11:24 5 1130 Дмитрий Ивьев
Приближается «день жестянщика»: водителям советуют срочно менять шины

Уже в среду, 30 октября, температура воздуха в Калуге опустится ниже отметки в ноль градусов. Затянувшееся октябрьское «бабье лето» уходит, и погода станет более привычной для второй половины осени.

В Калуге в ближайшие дни возможен дождь, переходящий в мокрый снег, сильные порывы ветра, на дорогах – гололедица.

Дорожники напоминают водителям о необходимости сменить летние шины на зимние. Также не стоит забывать о замене стеклоомывающей жидкости.

Вопрос к автомобилистам. А вы уже сменили летние шины на зимние?

 Голосование заканчивается 12/11/2019


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
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