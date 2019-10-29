Приближается «день жестянщика»: водителям советуют срочно менять шины

Уже в среду, 30 октября, температура воздуха в Калуге опустится ниже отметки в ноль градусов. Затянувшееся октябрьское «бабье лето» уходит, и погода станет более привычной для второй половины осени.

В Калуге в ближайшие дни возможен дождь, переходящий в мокрый снег, сильные порывы ветра, на дорогах – гололедица.

Дорожники напоминают водителям о необходимости сменить летние шины на зимние. Также не стоит забывать о замене стеклоомывающей жидкости.