Артамонов предложил Разумовскому помолиться перед ремонтом съездов

В понедельник, 28 октября, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, как идёт ремонт съездов в Калуге.

- Дмитрий Олегович, сколько дней вам ещё понадобится, чтобы съезды поделать? – спросил Артамонов у городского головы Калуги Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.

- Я просил до конца этой недели, если возможно, - ответил Разумовский.

- Заодно сходите в Троицкий собор, потому что не всеми процессами мы управляем, - посоветовал Разумовскому Артамонов.

- Я был там вместе с вами, Анатолий Дмитриевич, - ответил на это городской голова.

- А, ну, тогда ладно! – с этими словами глава региона закончил еженедельную планёрку.

Напомним, что съезды обещали привести в порядок в течение прошлой недели. Однако работы до сих пор не завершены.

Уважаемые читатели, а на каких улицах ещё остались недоделанные съезды на дорогах? Пишите в комментариях!