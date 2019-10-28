Артамонов предложил Разумовскому помолиться перед ремонтом съездов

В понедельник, 28 октября, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, как идёт ремонт съездов в Калуге.
- Дмитрий Олегович, сколько дней вам ещё понадобится, чтобы съезды поделать? – спросил Артамонов у городского головы Калуги Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.
- Я просил до конца этой недели, если возможно, - ответил Разумовский.
- Заодно сходите в Троицкий собор, потому что не всеми процессами мы управляем, - посоветовал Разумовскому Артамонов.
- Я был там вместе с вами, Анатолий Дмитриевич, - ответил на это городской голова.
- А, ну, тогда ладно! – с этими словами глава региона закончил еженедельную планёрку.
Напомним, что съезды обещали привести в порядок в течение прошлой недели. Однако работы до сих пор не завершены.
Уважаемые читатели, а на каких улицах ещё остались недоделанные съезды на дорогах? Пишите в комментариях!
|
Стало известно, какие улицы отремонтируют в 2020 году 28.10.2019 14:20
ТОС-контроль: «Дороги сделали, а о пешеходах позабыли» 25.10.2019 15:16
Грядет похолодание: водителей предупреждают об опасных дорогах 24.10.2019 16:25
Этот день настал: все улицы по нацпроекту заасфальтировали 24.10.2019 10:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: